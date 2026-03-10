Nobelhotel zog die Reißleine
Ein Kitzbüheler Luxushotel und die Spur zu Irans Machthaber
Das Schloss-Hotel in Kitzbühel: Der iranische Miteigentümer mit mutmaßlich enger Verbindung zu Irans oberstem Führer wurde bereits 2023 als Gesellschafter ausgeschlossen, betont das Hotel.
Ein wegen mutmaßlicher Nähe zum neuen iranischen Anführer sanktionierter iranischer Unternehmer hielt Anteile an einem Fünfsterne-Hotel in Kitzbühel. Er wurde bereits 2023 als Gesellschafter ausgeschlossen, betont das Hotel. Die Causa liegt aber vor Gericht.