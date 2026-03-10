- Überblick
Kommentar
Es geht um mehr als den Generaldirektor
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk steht unter Druck, nicht nur in Österreich. Der Rücktritt von Roland Weißmann ist nur das I-Tüpferl. Umso wichtiger ist die geplante ORF-Reform.
