Kommentar

Es geht um mehr als den Generaldirektor

Wolfgang Sablatnig

Kommentarvon Wolfgang Sablatnig

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk steht unter Druck, nicht nur in Österreich. Der Rücktritt von Roland Weißmann ist nur das I-Tüpferl. Umso wichtiger ist die geplante ORF-Reform.