Überraschung für das Dorf
„Eine Katastrophe“: Nahversorger im Unterland hat überraschend zugesperrt
Bürgermeisterin Sandra Madreiter-Kreuzer hofft, dass das Spar-Geschäft bald wieder öffnet.
© Wolfgang Otter
Der Nahversorger in Angath hat überraschend geschlossen. Für die rund 1000 Einwohner der Gemeinde ist das ein schwerer Einschnitt, denn Geschäft und Café waren zuletzt zu einem wichtigen Treffpunkt im Ort geworden. Nun sucht die Gemeinde nach einer Nachfolge – eine Übergangslösung gibt es bereits.