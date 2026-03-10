410 Schüler und 70 Pädagogen

Schulpsychologin abgezogen: Lehrkräfte in Reutte springen als „Ersthelfer für die Seele“ ein

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Fortbildung und einer abschließenden Prüfung erhielten alle 18 Lehrpersonen das Zertifikat „ErsthelferIn für die Seele Jugendlicher“.
© Viktoria Siegele
Simone Tschol

Von Simone Tschol

Nach der Streichung der schulpsychologischen Betreuung an HAK, HLW und HTL haben sich 18 Lehrkräfte zu „ErsthelferInnen für die Seele Jugendlicher“ ausbilden lassen. Einen Psychologen können sie jedoch nicht ersetzen.

