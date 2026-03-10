410 Schüler und 70 Pädagogen
Schulpsychologin abgezogen: Lehrkräfte in Reutte springen als „Ersthelfer für die Seele“ ein
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Fortbildung und einer abschließenden Prüfung erhielten alle 18 Lehrpersonen das Zertifikat „ErsthelferIn für die Seele Jugendlicher“.
© Viktoria Siegele
Nach der Streichung der schulpsychologischen Betreuung an HAK, HLW und HTL haben sich 18 Lehrkräfte zu „ErsthelferInnen für die Seele Jugendlicher“ ausbilden lassen. Einen Psychologen können sie jedoch nicht ersetzen.