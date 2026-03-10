Bauprogramm wird aktualisiert
Wie geht’s beim Brenner-Basistunnel weiter? Betrieb ab 2032 hängt am seidenen Faden
Die Arbeiten im Brennertunnel sollen 2031 abgeschlossen und danach der Probebetrieb aufgenommen werden. Doch der Zeitplan wackelt gehörig.
© APA/Groder
Verzögerungen bei der Bahntechnik könnten den Zeitplan für den Brennerbasistunnel kippen. Verkehrslandesrat Zumtobel fordert von der Tunnel-Gesellschaft eine realistische Einschätzung der Inbetriebnahme. Die Basistunnel-Gesellschaft wird heuer ein aktualisiertes Bauprogramm vorlegen.