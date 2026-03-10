Videos, Fotos, News und mehr

Das Tiroler Unterhaus auf WhatsApp: Mit der TT bleibt ihr am Ball

Transfers, die wichtigsten News oder das Tor des Monats – im WhatsApp-Kanal der TT wird alles geboten, was das Unterhaus-Herz begehrt.
Mit unserem Unterhaus-WhatsApp-Kanal seid ihr auf den Tiroler Fußballplätzen hautnah dabei. Wir versorgen euch mit aktuellen Nachrichten aus allen Ligen, den Aufregern vom Wochenende, exklusiven Bildergalerien und Videos. Außerdem könnt ihr bei uns das Tor des Monats wählen.

Ein Muss für jeden Anhänger des Amateurfußballs! Seit Saisonbeginn sind schon 1600 Unterhaus-Fans in die Community eingetreten. Tendenz: steigend.

Ihr wollt auch dabei sein? Die Anmeldung ist kostenlos. Einfach dem angeführten Link folgen >> Zum Unterhaus-WhatsApp-Kanal der TT

Video | Tor des Monats November

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305