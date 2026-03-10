Dortmund-Profi Chukwuemeka darf künftig für Österreichs Nationalteam auflaufen
Vor den finalen Testspielen in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026 bekommt Österreich eine weitere namhafte Verstärkung. Nach Paul Wanner ist nun auch Carney Chukwuemeka für das ÖFB-Team spielberechtigt. Das geht aus einem Eintrag auf der FIFA Change of Association Platform hervor.
Der 22-Jährige wurde 2003 in Österreich geboren. Der Sohn nigerianischer Einwanderer übersiedelte im Kindesalter nach England und nahm auch die Staatsbürgerschaft an. Der Mittelfeldspieler durchlief alle Nachwuchs-Nationalteams der „Three Lions“, spielte aber nie für das A-Nationalteam. Nun fiel seine Entscheidung auf Österreich.
Der BVB-Profi könnte bereits gegen Ghana (27. März) oder Südkorea (31. März) sein Debüt feiern. Zuletzt kämpfte Chukwuemeka allerdings mit muskulären Problemen und musste aussetzen. (TT.com)
Österreich statt Deutschland