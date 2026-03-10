Mercedes erhöht deutlich die Schlagzahl bei den Neuheiten

In diesem Jahr erhöhten die Stuttgarter das Tempo: Modell-Novitäten sind fast schon an der Tagesordnung, vollelektrische Fahrzeuge schaffen nun jene Reichweiten, die sich Kunden erwarten.

Auch wenn sich die Transformation Richtung Elektromobilität nicht ganz so zügig bewegt, wie es sich manche Branchenmanager erhofft haben, so ist von Mercedes in diesem und im nächsten Jahr einiges zu erwarten, was die reinen Stromer betrifft. In der Pipeline befinden sich etwa der CLA Shooting Brake, der GLC und der GLB, um nur drei Fahrzeuge zu nennen. Bei allen dreien sollte klar sein: Es wird sie nicht nur vollelektrisch geben, sondern auch mit Verbrennungsmotoren; allerdings genießen die Stromer den Vorzug beim Marktstart. Beim Coupé-Kombi CLA Shooting Brake wirbt Mercedes beispielsweise mit elektrischen Reichweiten von bis zu 768 Kilometern.

Diese Zahlen gelten für den CLA 250+, der mit einem 272 PS starken Motor (Drehmoment: 335 Nm) und mit einem 85-kWh-Akku bestückt ist. Der Fronttriebler beschleunigt in 6,8 Sekunden von null auf 100 km/h und verbraucht im Schnitt 12,7 bis 14,9 Kilowattstunden je 100 Kilometer. Eine zweite Variante ist als Allradler konzipiert, der mit 353 PS Systemleistung und 515 Newtonmetern Drehmoment agiert. Fünf Sekunden reichen, um den CLA 350 4Matic Shooting Brake vom Stand weg auf Landstraßen-Tempolimit zu trimmen. Die Reichweite des 4WD-Modells liegt bei 743 Kilometern. Den CLA Shooting Brake bietet Mercedes in Österreich ab 57.360 Euro an, die 4Matic-Variante kostet ab 61.360 Euro.

Der CLA Shooting Brake steht kurz vor dem Marktstart. © Mercedes

Etwas mehr verlangen die heimischen Händler für den GLC der dritten Generation. Dessen erste Ausführung, der 400 4Matic, ist mit zwei Elektromotoren bestückt, die 489 PS leisten und 800 Newtonmeter Drehmoment entwickeln. Ein 94-kWh-Akku sorgt für eine Reichweite von 673 Kilometern. Der Preis beträgt: 72.450 Euro. Der kleinere GLB ist ab 57.890 Euro bestellbar.