Vortrag: Die Tiroler Kaiserjäger – von der Elitetruppe zur heutigen Bedeutung

Am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr, lädt das Museum im Grünen Haus zu einem Vortragsabend ein. Erich Printschler beleuchtet die bewegte Geschichte der Tiroler Kaiserjäger und ihre Relevanz bis in die Gegenwart.

Reutte – Die Tiroler Kaiserjäger zählten zu den Elitetruppen der k.u.k.-Armee. In seinem Vortrag spannt Erich Printschler, Obmann der Kaiserjäger Reutte-Außerfern, den Bogen von ihrer Entstehung im Jahr 1815 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 1918. Die Einheit, stark geprägt durch Rekruten aus Tirol und Vorarlberg, wurde zur Legende im Gebirgskrieg.

Doch der Abend beleuchtet mehr als nur die Vergangenheit. Printschler widmet sich darüber hinaus auch der Frage, warum Tradition und Kameradschaft der Kaiserjäger bis heute Bedeutung haben. Selbst über ein Jahrhundert später bleibt ihr Selbstverständnis relevant.