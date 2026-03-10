72-jähriger Autofahrer erfasste Fußgänger auf Zebrastreifen in Innsbruck

Innsbruck – Am Mittwochabend wurde ein Mann in Innsbruck auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst. Der 35-jährige Österreicher schob sein Fahrrad auf dem Gehsteig entlang der Innerkoflerstraße und wollte dort die Kreuzung zur Schöpfstraße überqueren. Zur selben Zeit fuhr ein 72-jähriger Österreicher auf der Schöpfstraße. Aus bisher unbekannter Ursache kam es auf dem Zebrastreifen zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger.