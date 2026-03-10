Erkrankte klagen an
Wenn die Diagnose nicht zählt: Wie Behörden das Leid von ME/CFS-Patienten verstärken
Wie Licht und Schatten sieht Lisa Liedmayr die unsichtbare ME/CFS-Erkrankung. Manchmal hat sie sogar die Kraft für einen kleinen Spaziergang. Oft ist sie danach aber wieder tagelang ans Bett gefesselt.
© Liedmayr
Es gibt keine Therapie und keine Heilung: Immer mehr Betroffene der schweren chronischen Multi-Systemerkrankung ME/CFS verzweifeln angesichts fehlender Perspektiven. Durch ihren Kampf an vielen Fronten verschlimmern sich auch ihre Symptome, wie der Fall einer jungen Tirolerin zeigt.