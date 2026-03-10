Überraschender Rücktritt im ÖSV: Tirolerin hängt Skier mit sofortiger Wirkung an den Nagel

Das kommt überraschend: Christina Ager beendete mit sofortiger Wirkung ihre aktive Ski-Karriere. Wie der ÖSV am Dienstag mitteilte, zieht die 30-jährige Tirolerin einen Schlussstrich unter ihre sportliche Laufbahn und verabschiedet sich von der Weltcup-Bühne.

„Die letzten 13 Jahre im Spitzensport waren eine prägende Reise mit Höhen und Tiefen, auf die ich mit Dankbarkeit zurückblicke. Der Skisport hat mich geformt, mir beigebracht, nach Rückschlägen wieder aufzustehen, und mir unvergessliche Momente beschert“, wurde Ager in einer Aussendung zitiert.

In 100 Weltcuprennen stand sie einmal als Dritte im Jänner 2024 bei der Abfahrt in Cortina d’Ampezzo auf dem Podest. Die zweifache Goldmedaillen-Gewinnerin bei den Jugend-Olympischen Spielen in Innsbruck 2012 erlitt in ihrer Karriere auch viele verletzungsbedingte Rückschläge wie zwei Kreuzbandrisse. (TT.com)