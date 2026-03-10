Ein Refugium der Extraklasse

Das Hotel Panorama Royal in Bad Häring lädt mit „Vogelnester“-Wohlfühlzimmern und noch mehr Wellness & Genuss zur erholsamen Auszeit ein.

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Panorama Royal liegt auf einem Sonnenplateau über dem Inntal. Sein im Dezember eröffneter Zubau unterstreicht das mehrfach ausgezeichnete Resort einmal mehr seine Philosophie „Our Way of Healing“. Gelebte Gastfreundschaft, Gesundheit, Natur, Luxus und Spiritualität verschmelzen dabei zum Gesamterlebnis für die Gäste.

21 neue „Vogelnester“

Ursprünglich wollte Hotelier Peter Mayer ein Mitarbeiterhaus bauen, errichtete dann aber einen Gästetrakt in Holzbauweise. Mit Blick auf das Baumaterial war rasch ein Name gefunden: „Baumnest“. Das Holzhaus fügt sich harmonisch in die Umgebung ein und vermittelt mit seinen 21 „Vogelnestern“, wie die Zimmer liebevoll genannt werden, ein naturverbunden-exklusives Wohngefühl. Geborgenheit und atemberaubende Aussicht verschmelzen harmonisch miteinander und unterstreichen die Idee des Rückzugs.

Die neuen Vogelnest-Zimmer (oben links) sind als Rückzugsorte konzipiert, inspiriert von der Geborgenheit eines Nestes im Baum. © Thomas Pircher

Die jüngsten Erweiterungen im Panorama Royal gehen aber weit über dieses bauliche Highlight hinaus: Der Eingangsbereich wurde elegant überdacht, die Lobby deutlich vergrößert und die Flächen für Fitnessbereich und Meditaionsraum präsentieren sich verdoppelt. Mit der Panorama-Bar entstand darüber hinaus ein Ort, an dem Genuss und Lebensfreude im Mittelpunkt stehen. Um den kulinarischen Erlebnissen noch mehr Raum zu geben, wurde auch das Restaurant erweitert.

Schaffen einen Wohlfühlort, der für die Gäste eine „Quelle der Energie, Kraft und Lebensfreude“ ist: Hausherr Peter Mayer (r.), Tochter Julia und Daniel Krieger. © Dabernig Portraits

Für Energie, Kraft & Lebensgeist

Innen- und Außenpools, Saunen, Ruhebereiche, Räumlichkeiten Beauty- und Vitalbehandlungen schaffen eine Oase, in der Regeneration zum festen Bestandteil wird. Ergänzt wird das Angebot mit Rückzugsbereichen in der High-End-Relax-Dream-World. Der „Leuchtende Quelle des Lebens“-Raum und die „We Are The World“-Sauna schaffen Orte der Entspannung. Die 7500 Quadratmeter große Wellness Dream World bleibt für eine unvergessliche Erholung der Mittelpunkt im Hotel.

Mit dem auf 25 000 Quadratmeter angewachsenen Panorama Park lädt ein Naturparadies zur Ruhe und Erholung für Körper und Seele ein.

Im Panorama Royal stehen Entspannung, Natur und Achtsamkeit in harmonischem Einklang.

Ausgezeichnete Kulinarik

Abgerundet wird das Wellness-Erlebnis im Panorama Royal durch die mehrfach ausgezeichnete Küche, die selbst verwöhnte Feinschmecker jedes Mal aufs Neue begeistert.

Im erweiterten Restaurant und im Gourmetrestaurant „Atelier Freund-Schafft“ – mit 3 Gault&Millau-Hauben, 3 Falstaff-Gabeln und als „Best Restaurant“ von A la Carte ausgezeichnet – verschmelzen alpine Leichtigkeit und internationale Spitzenküche zum ganzheitlichen Genuss.

Ein modernes Mitarbeiterrestaurant und neue -Unterkünfte zeigen, dass das Hotel nicht nur an die Bedürfnisse der Gäste, sondern auch an die des engagierten Teams denkt.