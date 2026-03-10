Satire-Gipfeltreffen in Kufstein: Grissemann und Stachel präsentieren „ROULADEN“

Am 18. März wird das Kultur Quartier Kufstein zum Schauplatz eines besonderen Satire-Abends: Christoph Grissemann und Robert Stachel, bekannt aus Stermann & Grissemann sowie Maschek, präsentieren ihre gemeinsame Show „ROULADEN“.

Kufstein – Wenn sich zwei anerkannte Größen der österreichischen Satire-Szene zusammentun, entsteht ein Abend voller Wortwitz und scharfer Beobachtung. Christoph Grissemann und Robert Stachel bündeln ihre Kräfte für die Satireshow „ROULADEN“. Dabei treffen die Stile von Stermann & Grissemann sowie Maschek aufeinander. Es entsteht eine einzigartige Mischung aus Eleganz und Analysekunst.

Das Duo kündigt ein Verwandlungsspiel an. Grissemann und Stachel wechseln im Sekundentakt Kostüme und Identitäten. Sie dechiffrieren, destillieren und demaskieren dabei Psychotherapeutinnen sowie deren prominentes Patientenpersonal. Jede Figur wird als kunstvoll gefüllte und sorgfältig gewickelte „Roulade“ präsentiert. Diese bieten stets eine überraschende Pointe.

Sezierende und servierende Satire

Die Künstler versprechen einen Balanceakt zwischen Feinsinn und Bosheit. Zwischen Analyse und Anarchie bewegen sich die beiden Humoristen. Es geht darum, im Verwandlungsspiel stets den Faden zu behalten. „ROULADEN“ ist somit mehr als eine Abfolge von Sketchen. Es ist eine sezierende und servierende Satire. Sie arbeitet scharf gewürzt und dennoch mit feiner Klinge.

Besucher des Kultur Quartiers Kufstein können sich auf einen Abend freuen. Dieser bietet intelligente Unterhaltung und bissigen Humor. Das Gipfeltreffen zweier Humoristen verspricht, das Publikum gleichzeitig zum Nachdenken anzuregen und für Lacher zu sorgen. (TT)