Zweites Paralympics-Gold für Aigner und Tiroler Guide Sammer in Kombination

Österreichs Para-Alpinski-Team räumt bei den Paralympics in Italien ab: Veronika Aigner und ihr Tiroler Guide Lilly Sammer haben am Dienstag in der Klasse der Sehbeeinträchtigten den Kombinationsbewerb in Cortina d'Ampezzo gewonnen. Das Duo hatte zuvor Abfahrts-Gold und Super-G-Silber geholt. Elina Stary mit Stefan Winter gewann mit Bronze ihre erste Paralympics-Medaille. Bruder Johannes Aigner errang mit Guide Nico Haberl in der Kombination Bronze und damit seine dritte Medaille.

Der Abfahrts- und Super-G-Goldgewinner musste sich diesmal in der Kombination der Sehbeeinträchtigten dem Italiener Giacomo Bertagnolli mit Andrea Ravelli sowie dem Briten Neil Simpson mit Rob Poth geschlagen geben. Aigner war schon nach dem Super-G auf Rang drei gelegen und hielt diesen auch im Slalom.

Bei den Frauen holte zwischen die beiden Österreicher-Duos die Italienerin Chiara Mazzel mit Nicola Coti Cottini Silber. Aigner/Sammer hatten schon nach dem Super-G die Kombiwertung angeführt, Stary bestätigte ihren dritten Rang vom ersten Teilbewerb. Veronika Aigner hält nun bei insgesamt fünf Paralympics-Medaillen - vier in Gold und eine in Silber. (APA, TT.com)