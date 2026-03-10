Wingfoil-Meisterschaften feiern Premiere am Achensee

Vom 19. bis 21. Juni 2026 wird der Achensee zur nationalen Bühne für Wingfoiling. Das Wingfoil Testival im See-Bad des Atoll Achensee beherbergt erstmals die Österreichischen Meisterschaften. Besucher werden Produkttests, Workshops und packende Wettkämpfe geboten.

Das Wingfoil Testival Achensee hat sich zu einem Fixpunkt in der Szene entwickelt. Die Veranstaltung bringt jedes Jahr internationale Marken, erfahrene und aufstrebende WingfoilerInnen sowie alle Interessierten drei Tage lang zusammen. Neben Produktneuheiten und Testmöglichkeiten steht 2026 ein besonderes Highlight im Fokus: Die Österreichischen Meisterschaften im Wingfoilen gastieren zum ersten Mal am größten See Tirols.

Nationale Titelkämpfe am "Tiroler Meer"

Die Österreichischen Meisterschaften werden im Rahmen einer Tournee ausgetragen. Sechs Bewerbe stehen auf dem Programm. Wer aus vier Tourstopps die meisten Punkte holt, krönt sich 2026 zum Österreichischen Meister oder zur Meisterin. Die Titel werden in folgenden Klassen vergeben:

WingFoil Freestyle Damen/Herren

WingFoil Open Racing Class Damen/Herren

Testen, erleben, eintauchen: Das Programm

Interessierte können während der Festivaltage neuestes Equipment zahlreicher Hersteller testen. Wer möchte, kann sich vom Wingfoil Achensee Team an den Sport heranführen lassen. Dafür gibt es spezielle Beginner-Workshops. Jurij Scheibler und Ben Beholz bieten Pumpfoil-Workshops an. Nathalie von Yogafine leitet SUP-Yoga-Sessions.