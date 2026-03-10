Salzburger Passionssingen „Paulus“ gastiert im Tux-Center

Die Aufführung am 29. März beginnt um 17 Uhr und dauert rund zwei Stunden. Sie bietet eine musikalisch-spirituelle Auseinandersetzung mit Paulus, einer prägenden Gestalt des frühen Christentums.

Im Mittelpunkt steht Paulus. Er gilt als prägende Figur des frühen Christentums. Die Kreuzigung Jesu lag zu dieser Zeit bereits über 20 Jahre zurück. Die Evangelien waren noch nicht verfasst. Obwohl Paulus Jesus nie persönlich traf, wurde er ein entscheidender Wegbereiter der neuen Religion. Das Passionssingen beleuchtet dabei zeitlose Fragen. Es geht um eigenes Erleben und Erzählungen anderer. Wie entsteht Glaube? Wie wird Wissen weitergegeben? Und wie bewusst werden Überlieferungen übernommen? Wort, Musik und Gesang vermitteln diese Gedanken.

Das Tux Center. Hier findet die Veranstaltung statt. © TVB Tux-Finkenberg

Der Kirchenchor Tux tritt unter der Leitung von Johann Rainer auf. Auch Stefan Adamski und Alfred Kröll wirken mit. Hinzu kommen der Salzburger Dreigesang, der Ruperti Viergesang, die Pongauer Bläser und das Radauer Ensemble. Die Gesamtleitung der Aufführung übernimmt Josef Radauer.