Mega-Ansturm auf Innsbruck Alpine Trailrun Festival: Mehr als 8000 Plätze weg
So groß wie noch nie ist heuer der Andrang auf das Innsbruck Alpine Trailrun Festival (29.4.-2.5.). Bereits jetzt wurde der Rekord mit mehr als 8000 Anmeldungen geknackt.
Innsbruck ‒ Trailrunning boomt, und das in so einem großen Ausmaß, dass es dem Innsbruck Alpine Trailrun Festival zu ganz neuen Sphären verhilft. Exakt 50 Tage vor Riesen-Event in der Tiroler Landeshauptstadt haben sich bereits mehr als 8000 Läufer angemeldet. Das ist ein neuer Rekord und lässt das IATF bei seiner elften Auflage weiter wachsen. Im Vorjahr waren rund 7200 Starter mit von der Partie.
Doch nun ist fast Schluss: Für das Prolog-Rennen gibt es noch Restplätze, die Hauptbewerbe sind bereits seit einigen Wochen ausverkauft. Ein neues Format ist heuer die Trail Hunt. „Wir laden hier die Trailrunning-Weltelite ein. Das neue Format läuft über zwei Etappen und es winkt ein Preisgeld von 30.000 Euro", erläutert Pittl. Am 30. April wird im Zuge des Eliterennens ein Vertical über 7,4 Kilometer und 1.330 Höhenmeter und am nächsten Tag ein Verfolgungsrennen über 25 Kilometer entlang der Nordkette durchgeführt. (tt.com)