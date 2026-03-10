Mega-Ansturm auf Innsbruck Alpine Trailrun Festival: Mehr als 8000 Plätze weg

So groß wie noch nie ist heuer der Andrang auf das Innsbruck Alpine Trailrun Festival (29.4.-2.5.). Bereits jetzt wurde der Rekord mit mehr als 8000 Anmeldungen geknackt.

Innsbruck ‒ Trailrunning boomt, und das in so einem großen Ausmaß, dass es dem Innsbruck Alpine Trailrun Festival zu ganz neuen Sphären verhilft. Exakt 50 Tage vor Riesen-Event in der Tiroler Landeshauptstadt haben sich bereits mehr als 8000 Läufer angemeldet. Das ist ein neuer Rekord und lässt das IATF bei seiner elften Auflage weiter wachsen. Im Vorjahr waren rund 7200 Starter mit von der Partie.