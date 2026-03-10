Gebündelte Kräfte

Neubau um 68,5 Mio. Euro: Was sich in der Haller Psychiatrie jetzt ändert

Der geplante Neubau von Haus 2 am Psychiatriegelände in Hall soll auch architektonisch mit viel Tageslicht und grünen Terrassen ein Zeichen für moderne Therapieansätze sein.
© DINA4, Tirol Kliniken
Von Liane Pircher

Egal, ob Jugendliche oder Senioren: Der Bedarf an psychologischer und psychiatrischer Hilfe steigt. Ein Neubau plus völlig neue Therapiekonzepte am Landeskrankenhaus Hall soll Strukturen bündeln und Wartelisten abfedern.

