Geld zurück vom Staat: Steuerberater-Präsident gibt Tipps im TT-Chat

Innsbruck – Die Steuerlast in Österreich ist sehr hoch. Nach wie vor nutzen viele Menschen mögliche Steuervorteile nicht aus und verschenken damit Geld an den Staat. Über die Arbeitnehmerveranlagung etwa kann man sich zu viel bezahltes Steuergeld zurückholen – bis zu fünf Jahre rückwirkend.

Beispiele sind etwa die Negativsteuer bei niedrigem Einkommen, Absetzbeträge für alleinerziehende und alleinverdienende Personen, der Familienbonus Plus, Pauschale für PendlerInnen, Unterhaltsabsetzbeträge oder verschiedene Sonderausgaben.

Zu diesem in jeder Hinsicht lohnenden Thema wird diesen Donnerstag der Tiroler Präsident der SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen, Michael Reimair, von 10 bis 11 Uhr im TT-Chat für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.