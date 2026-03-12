Geld zurück vom Staat: Steuerexperte Michael Reimair jetzt im TT-Chat

Der Tiroler Präsident der SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen, Michael Reimair, beantwortet heute ab 10 Uhr im TT-Chat die Fragen von LeserInnen.

Die Steuerlast in Österreich ist sehr hoch. Nach wie vor nutzen viele Menschen mögliche Steuervorteile nicht aus und verschenken damit Geld an den Staat. Über die Arbeitnehmerveranlagung etwa kann man sich zu viel bezahltes Steuergeld zurückholen – bis zu fünf Jahre rückwirkend.

Zu diesem in jeder Hinsicht lohnenden Thema steht der Tiroler Präsident der SteuerberaterInnen und WirtschaftsprüferInnen, Michael Reimair, am Donnerstag von 10 bis 11 Uhr im TT-Chat für Ihre Fragen zur Verfügung.