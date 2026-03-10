Neues Jahrbuch mit 372 Seiten voller Tiroler Sporthöhepunkte: „Wird immer dicker“

„Es wird jedes Jahr noch dicker und es ist einfach wunderschön, für Tiroler Sportler so ein Werk herausgeben zu dürfen.“ Ex-TT-Sportchef Fred Steinacher stellte am Dienstag im Huberhof in Rum sein Jahrbuch „Höhepunkt des Tiroler Sports“ vor.

Als das vollendete Werk am 17. Februar im Buchhandel landete, waren die meisten prominenten Gäste noch viel beschäftigt: Denn auch frischgebackene Olympiasieger und -Medaillengewinner schmökerten wie LH-Stellvertreter Philip Wohlgemuth mit leuchtenden Augen in der 28. Ausgabe: die Rodler Lara Kipp, Selina Egle und Wolfgang Kindl sowie Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock. Eisschnellläufer Gabriel Odor war ebenfalls Olympia-Teilnehmer und Alpinrodlerin Riccarda Ruetz darf sich erstmals Gesamtweltcupsiegerin nennen.

Auch Rodel-Star und Gesamtweltcupsiegerin Selina Egle unterschrieb im 28. Jahrbuch von Fred Steinacher. © gepa/Marko Vulic