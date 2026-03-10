Mehr als nur die Frankfurter Küche: Reutte beleuchtet das visionäre Erbe einer Pionierin

Die Stadtbibliothek Reutte lädt am 13. März um 18 Uhr zu einem besonderen Vortrag ein. Im Mittelpunkt steht das Leben von Margarete Schütte-Lihotzky, der Architektin der weltweit ersten Einbauküche. Die Veranstaltung wirft einen Blick auf ihre Leistungen und ihr Engagement, das weit über ihre berühmteste Erfindung hinausgeht.

Reutte – Margarete Schütte-Lihotzky, eine Wienerin, prägte die Architektur und Sozialreform ihrer Zeit maßgeblich. Sie gilt als erste Architektin Österreichs. Gemeinsam mit führenden Kollegen setzte sie nach dem Ersten Weltkrieg sozialreformerische Ideen um. Diese wirken bis heute visionär und beeinflussten den modernen Wohnungsbau nachhaltig.

Die auch als „Frankfurter Küche“ bekannte Einbauküche feiert heuer ihr hundertjähriges Bestehen. Doch ihre Planerin Margarete Schütte-Lihotzky reduzierte sich nie auf diese eine Errungenschaft. Ihr politischer Mut zeigte sich als Gegnerin des Naziregimes. Sie verbrachte vier Jahre in NS-Gefängnissen und dokumentierte diese Zeit in ihren Erinnerungen aus dem Widerstand.

Bis zu ihrem Tod im Alter von 103 Jahren blieb Schütte-Lihotzky politisch aktiv. Sie kämpfte unermüdlich für Frauenrechte und atomare Abrüstung. Erst spät in ihrem Leben erfuhr sie dafür internationale Wertschätzung und Anerkennung.

Die Vortragenden Sabina Beirer und Christine Raffl präsentieren diese Aspekte ihres Lebens. Sie stützen sich dabei auf ihre Erinnerungen und weitere Quellen.

Besucher erwartet ein tiefgehender Einblick in das Wirken einer außergewöhnlichen Frau. Ihr Vermächtnis ist bis heute relevant und inspirierend.