Vier Meter abgestürzt
Arbeiter stürzte in Waidring auf Betontreppe und wurde schwer verletzt
Waidring – Ein 59-Jähriger ist Dienstagvormittag auf einer Baustelle in Waidring bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Der Österreicher war mit Einblasdämmarbeiten beschäftigt gewesen, als er beim Ziehen eines Schlauches aus unbekannter Ursache rund vier Meter tief durch den ungesicherten Treppenabgang stürzte.
Er kam auf der betonierten Treppe zu liegen, berichtete die Polizei. Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. (APA, TT)