Arbeiter stürzte in Waidring auf Betontreppe und wurde schwer verletzt

Waidring – Ein 59-Jähriger ist Dienstagvormittag auf einer Baustelle in Waidring bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Der Österreicher war mit Einblasdämmarbeiten beschäftigt gewesen, als er beim Ziehen eines Schlauches aus unbekannter Ursache rund vier Meter tief durch den ungesicherten Treppenabgang stürzte.