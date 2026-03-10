Keine Entschädigung bezahlt: Ryanair-Flugzeug in Linz gepfändet

Die Fluggesellschaft Ryanair bezahlte trotz mehrerer Aufforderungen keine Entschädigung an eine Passagierin. Nachdem ein Gerichtsvollzieher vor Ort den Betrag auch nicht beim Piloten eintreiben konnte, pfändete er die Maschine. Sollte das Unternehmen nicht zeitnah reagieren, könnte das Flugzeug versteigert werden.

Linz – Aufgrund der 13-stündigen Verspätung eines Ryanair-Fliegers im Sommer 2024, buchte sich die Passagierin einen Alternativflug. Laut dem ORF Oberösterreich entstanden durch die Umstände Kosten in der Höhe von 890 Euro. Weil Ryanair die Forderungen, trotz mehrmaliger Aufforderungen, nicht beglich, wurden rechtliche Schritte eingeleitet.

Weil es sich bei Ryanair um eine irische Firma handelt, sei es schwierig, Konsequenzen zu setzen. Deshalb versuchte ein Gerichtsvollzieher am Flughafen in Linz den Betrag direkt vom Piloten der Maschine einzutreiben. Dieser hatte jedoch kein Bargeld bei sich, weswegen der Exekutor ein „Kuckuck-Pickerl“ an der Maschine anbrachte.

Auf die Pfändung könnte die Versteigerung folgen

Das Pickerl ist eine Pfändungsmarke, also eine Markierung der gerichtlichen Pfändung. In der Praxis bedeutet das, dass Ryanair nicht über das Flugzeug verfügen kann. Es darf also nicht verkauft werden. Jedoch kann es den Flugbetrieb normal fortführen.