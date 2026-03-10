Bayern-Gala in Bergamo, Barcelona rettete Elfmeter in der Nachspielzeit vor Niederlage

Bayern München und Atletico Madrid stehen vor dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Die Bayern nutzten am Dienstag mit Konrad Laimer das Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo zu einer 6:1-Machtdemonstration. Atletico schickte Tottenham und ÖFB-Verteidiger Kevin Danso mit 5:2 nach Hause. Zittern müssen vor den Rückspielen am kommenden Mittwoch Liverpool nach einem 0:1 bei Galatasaray und der FC Barcelona nach einem 1:1 bei Newcastle United.

Die Bayern landeten auch ohne ihren an der Wade blessierten Stürmerstar Harry Kane in eindrucksvoller Manier ihren siebenten Pflichtspielsieg in Folge, den achten im neunten CL-Saisonspiel. Josip Stanisic eröffnete den Torreigen nach einem schnell ausgeführten Eckball aus kurzer Distanz (12.). Michael Olise legte einen Schuss ins linke Eck nach (22.) und Serge Gnabry das 3:0 auf (25.).

Der als Linksverteidiger aufgebotene Laimer wurde zur Pause ausgewechselt. Das Toreschießen ging aber munter weiter: Kane-Ersatz Nicolas Jackson traf nach einem Gegenstoß (52.), Olise versenkte das Kunstleder sehenswert im langen Eck (64.). Nach Jackson-Assist durfte sich auch noch der eingewechselte Jamal Musiala in die Schützenliste eintragen (67.). In der ersten K.o.-Runde hatte Atalanta noch Bayerns Ligarivalen Borussia Dortmund eliminiert. Diesmal gelang „La Dea“ durch Mario Pasalic im Finish nur noch Ergebniskosmetik (93.).

Atalanta Bergamo – Bayern München 1:6 (0:3). Tore: Pasalic (93.) bzw. Stanisic (12.), Olise (22., 64.), Gnabry (25.), Jackson (52.), Musiala (67.) Atletico Madrid – Tottenham 5:2 (4:1). Tore: Llorente (6.), Griezmann (14.), Alvarez (15., 55.), Le Normand (22.) bzw. Porro (26.), Solanke (76.) Newcastle United – FC Barcelona 1:1 (0:0). Tor: Barnes (86.) bzw. Yamal (96./Elfmeter) Galatasaray Istanbul – Liverpool 1:0 (1:0). Tor: Lemina (7.)

Tottenham-Trainer Igor Tudor überraschte in Madrid mit seiner Tormannwahl – und die ging gehörig nach hinten los. Der tschechische Youngster Antonin Kinsky erhielt den Vorzug gegenüber Stammgoalie Guglielmo Vicario und beging einen folgenschweren Fehler nach dem anderen. Vor dem 0:1 durch Marcos Llorente rutschte der 22-Jährige auf dem nassen Geläuf aus (6.), das 0:3 servierte er beim missglückten Versuch eines Abschlages Julian Alvarez (15.). Kurz zuvor hatte ein Stolperer von Dansos Nebenmann Micky van de Ven Atleticos Antoine Griezmann einen weiteren Treffer ermöglicht (14.).

Nach 16 Minuten zog Tudor die Reißleine und brachte Vicario statt Kinsky. Der Italiener musste nach einem Kopfball von Robin Le Normand (22.) und einem von Alvarez abgeschlossenen Bilderbuch-Konter (56.) ebenfalls noch zweimal hinter sich greifen. Pedro Porro (26.) und Dominic Solanke nach Fehlpass von Atleticos Tormann-Routinier Jan Oblak (76.) holten aber jeweils noch einen Treffer auf. Danso spielte für die auch in der Liga strauchelnden „Spurs“ durch.

Liverpool startete in Istanbul überfallsartig, schlug aus seinen Chancen aber kein Kapital. Das rächte sich, als Mario Lemina eine Kopfball-Vorlage von Victor Osimhen nach einem Corner aus kurzer Distanz einköpfelte (7.). Galatasaray wurde in einer mitreißenden ersten Hälfte immer präsenter, nach zwei schweren Patzern von Ibahima Konate hatten die Gäste Glück. Das vermeintliche 2:0 von Osimhen zählte nicht, weil der Referee eine Abseitsposition des nicht ins Spiel eingreifenden Baris Alper Yilmaz ahndete (62.).

Auf der Gegenseite wurde ein Liverpool-Treffer nach einem Corner von Dominik Szoboszlai zurecht nicht anerkannt, weil Konate den Ball im Getümmel im Strafraum mit der Hand berührt hatte (70.). Bereits in der Ligaphase hatte Galatasaray die „Reds“ zu Hause mit 1:0 in die Schranken gewiesen. Nach dem Aufstieg in der Zwischenrunde gegen Juventus Turin darf der türkische Meister nun auf sein erstes Champions-League-Viertelfinale seit 2013 hoffen.