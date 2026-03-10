Galatasaray entzauberte Liverpool erneut und darf vom Viertelfinale träumen

Liverpool muss um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League bangen. Englands Meister musste sich am Dienstag in Istanbul im Achtelfinal-Hinspiel bei Galatasaray mit 0:1 geschlagen geben und steht im Rückspiel nächsten Mittwoch unter Siegzwang. Das Tor für den türkischen Meister und Tabellenführer erzielte Mario Lemina (7.). Bereits in der Ligaphase hatte Galatasaray die „Reds“ zu Hause mit 1:0 in die Schranken gewiesen.

Liverpool startete überfallsartig, schlug aus seinen Chancen aber kein Kapital. Das rächte sich, als Lemina eine Kopfball-Vorlage von Victor Osimhen nach einem Corner aus kurzer Distanz ebenfalls per Kopf verwertete. Liverpool fand durch Florian Wirtz noch mehrere gute Gelegenheiten vor, Galatasaray wurde in einer mitreißenden ersten Hälfte aber immer präsenter und darf nach dem Aufstieg in der Zwischenrunde gegen Juventus Turin nun vom ersten Champions-League-Viertelfinale seit 2013 träumen.