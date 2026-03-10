Zusammenbruch auf dem Eis: KAC-Spieler musste reanimiert werden

Der Viertelfinal-Start in der ICE-Eishockey-Liga ist am Dienstag von einem medizinischen Notfall überschattet worden. Im Heimduell von Österreichs Rekordmeister KAC mit dem ungarischen Vertreter Fehervar brach der kanadische Rotjacken-Crack Jordan Murray ohne gegnerische Einwirkung am Eis zusammen, musste nach Informationen des ORF dort reanimiert und schließlich ins Krankenhaus gebracht werden. Das Spiel in Klagenfurt wurde in der 18. Minute beim Stand von 1:0 abgebrochen. (APA)