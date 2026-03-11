Saudi-Arabien fing iranische Raketen ab

Die saudi-arabische Armee hat nach Angaben aus Riad sieben ballistische Raketen über seinem Territorium abgefangen. Sechs Raketen hätten den Luftwaffenstützpunkt Prinz Sultan in der Provinz al-Chardsch anvisiert, eine weitere Rakete sei "in Richtung der östlichen Region" des Landes abgefeuert worden, erklärte das saudi-arabische Verteidigungsministerium am Mittwoch im Onlinedienst X. Die saudi-arabischen Streitkräfte hätten zudem neun Drohnen abgefangen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten inzwischen neue Raketen- und Drohnenangriffe aus dem Iran. Die Luftverteidigung befinde sich derzeit im Einsatz, erklärte das emiratische Verteidigungsministerium, ohne ein Ziel der Angriffe zu nennen.

Die iranischen Revolutionsgarden meldeten unterdessen iranischen Staatsmedien zufolge eine neue Angriffswelle auf israelische und US-Ziele. Dieser bisher "intensivste und schwerste" Raketenangriff habe drei Stunden gedauert und sich insbesondere gegen Tel Aviv, Jerusalem und Haifa im Norden Israels gerichtet, berichtete der iranische Staatssender Irib unter Berufung auf die Revolutionsgarden. Zudem seien "zahlreiche US-Ziele in Erbil" im Norden des Irak sowie der Marinestützpunkt der fünften US-Flotte in Bahrain attackiert worden.

Die israelische Armee hatte zuvor gemeldet, die Luftverteidigung befinde sich aufgrund einer neuen Raketenwelle aus dem Iran im Einsatz. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten von Luftschutzsirenen in Jerusalem und Explosionsgeräuschen in der Ferne.

Kurze Zeit später erklärte die israelische Armee, die Luftschutzbunker könnten wieder verlassen werden. Der israelische Rettungsdienst erklärte, seine Einsatzkräfte würden "eine kleine Anzahl von Menschen behandeln, die auf dem Weg in geschützte Bereiche verletzt wurden". Der israelische Sender Channel 12 berichtete von mehreren Verletzten nahe Tel Aviv.