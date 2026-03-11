Ein Jahr bedingt für Schimanek in Prozess nach Verbotsgesetz

Mit einem Jahr bedingt hat am Mittwoch ein Prozess nach dem Verbotsgesetz gegen René Schimanek, den früheren Büroleiter von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), am Landesgericht Krems geendet. Die Anklage stand in Zusammenhang mit der Todesanzeige für seinen Vater Hans-Jörg Schimanek senior, auf der das bei Rechtsextremen verbreitete Zitat "...und ewig lebt der Toten Tatenruhm" und das "Irminsul"-Symbol zu sehen war. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Schimanek wurde angelastet, die Veröffentlichung der Parte für den ehemaligen niederösterreichischen FPÖ-Landesrat auf der Webseite der Stadtgemeinde Langenlois veranlasst zu haben. Der 56-Jährige bekannte sich nicht schuldig. Die Geschworenen entschieden mit fünf zu drei Stimmen für einen Schuldspruch. Bei einem Rahmen von ein bis zehn Jahren Haft erhielt Schimanek die Mindeststrafe. Die Verteidigung verzichtete auf Rechtsmittel. Weil die Staatsanwaltschaft keine Erklärung abgab, ist das Urteil nicht rechtskräftig.