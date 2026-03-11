Prozess um Todesanzeige gegen René Schimanek in Krems

Wegen der Todesanzeige für seinen Vater Hans-Jörg Schimanek senior steht René Schimanek, früherer Büroleiter von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), am Mittwoch in Krems vor einem Schwurgericht. Angeklagt ist er nach dem Verbotsgesetz. Der FPÖ-Stadtrat soll die Veröffentlichung der Parte mit dem bei Rechtsextremen verbreiteten Zitat "...und ewig lebt der Toten Tatenruhm" und dem "Irminsul"-Symbol auf der Webseite der Stadtgemeinde Langenlois veranlasst haben.

Nach dem Tod des ehemaligen niederösterreichischen FPÖ-Landesrats Hans-Jörg Schimanek senior soll der Angeklagte eine Mitarbeiterin der Stadtgemeinde via WhatsApp um die Veröffentlichung gebeten haben. Ein Kollege der Frau stellte die Todesanzeige am 30. Dezember 2024 auf die Webseite. Zu sehen war darauf das in rechtsextremen Kreisen verwendete "Irminsul"-Symbol und der Spruch "...und ewig lebt der Toten Tatenruhm", der im Nationalsozialismus dazu diente, gefallene Soldaten als Helden darzustellen. Im Fall einer Verurteilung beträgt der Strafrahmen ein bis zehn Jahre Haft. Nach Vorwürfen bat Schimanek im Februar 2025 um Auflösung seines Dienstverhältnisses als Büroleiter von Rosenkranz, blieb aber Stadtrat in Langenlois.