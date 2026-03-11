Wirtschaft als Schwerpunkt bei Klubtagung der Wiener SPÖ

Bei der Klubtagung der Wiener SPÖ werden am morgigen Donnerstag vor allem Wirtschaftsthemen im Zentrum stehen. Das teilte der rote Rathausklub im Vorfeld des Treffens mit. Die alljährliche Klausur findet wieder im Burgenland statt - und zwar erstmals in Andau. Rund 160 Delegierte werden erwartet. Nicht dabei sein wird hingegen Bundesparteichef Andreas Babler.

Bei der traditionellen Klubtagung im Burgenland sind in der Vergangenheit immer wieder größere Weichenstellungen verkündet worden. Der Gratiskindergarten oder der Bau der U5 wurden dort unter anderem präsentiert. Jahrelang trafen sich die Genossinnen und Genossen in Rust, später stand wiederholt ein Ausflug nach Frauenkirchen auf dem Programm.

Das Motto der heurigen Tagung lautet: "Wien voran: Arbeit, Aufschwung, Zukunft." Der Fokus wird dementsprechend auf dem Bereich Wirtschaft und innovativen Branchen liegen, wie der Klub mitteilte. Man wolle sich damit beschäftigen, das überdurchschnittliche Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre weiter anzukurbeln und die Stadt "weltweit" bei Zukunftsthemen zu positionieren, hieß es.

Angekündigt wurden Projekte und Initiativen für verschiedene Wirtschaftszweige. Neben den Life Sciences soll das auch Vorhaben im Bereich der Technologieentwicklung betreffen. Zur Stärkung der "Klimafitness" und zum Thema Sicherheit soll es ebenfalls Präsentationen geben.

Die inhaltlichen Vorträge beschränken sich auf den Donnerstag. Die Tagung wird am Freitag fortgesetzt. Dieser steht aber im Zeichen von Workshops und ist nicht medienöffentlich.

Zum Auftakt am ersten Tag wird Klubchef Josef Taucher die Teilnehmer begrüßen. Anschließend gibt es kurze Reden vom SPÖ-Klubvorsitzenden im Nationalrat, Philip Kucher, und dem Klubvorsitzenden der SPÖ Burgenland, Robert Hergovich. Zunächst war auch ein Auftritt des Bundesparteivorsitzenden, Vizekanzler Andreas Babler, angekündigt worden. Dieser wird nun jedoch nicht an der Tagung teilnehmen. Begründet wurde das mit einer Terminkollision.