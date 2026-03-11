Verzögerungen beim BBT?
Mattle fordert Ende des Versteckspiels: „Endlich geradeheraus sagen, was Sache ist“
Landeshauptmann Anton Mattle (VP) ist sauer. Für ihn ist der Brennerbasistunnel der Schlüssel für die Verlagerung der Gütertransporte auf die Schiene.
© BARBARA GINDL
Geht der Brennerbasistunnel 2032 in Betrieb oder nicht? Tirols LH Mattle (VP) fordert jetzt ein Ende der Spekulationen. „Entweder es gibt eine klare Bestätigung, dass die Eröffnung 2032 hält, oder die Gründe für die gemutmaßten Verzögerungen werden offengelegt.“