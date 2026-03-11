79-jähriger Verdächtiger nach Brandstiftung in Silz ausgeforscht

Ein Großbrand bei einem Holzlager nahe der Burg St. Petersberg in Silz hat in der Nacht auf Mittwoch einen Großeinsatz ausgelöst. Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende Fernheizwerk zu verhindern. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es ist bereits der zweite Brand in der Gemeinde innerhalb einer Woche.