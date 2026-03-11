Löscharbeiten dauern an

Großeinsatz in Silz: Holzlagerstätte bei Burg St. Petersberg steht in Brand

Die Leitstelle wurde gegen 1.30 Uhr alarmiert.
© Liebl

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035