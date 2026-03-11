3-D-Modell angefertigt

Als Innsbruck fast in Schutt und Asche gelegt wurde: Grabungen am historischen Sillkanal

Ende dieser Woche sollen die Grabungen in der Mentlgasse 15 abgeschlossen sein. Das endgültige Okay gibt es aber erst nach einer Beschau des Bundesdenkmalamtes.
Auf dem Grundstück der Mentlgasse 15 in Innsbruck wird derzeit gegraben und gebaggert. Ein Archäologenteam legt einen Teil des Sillkanals („kleine Sill“) frei, der nach der verheerenden Feuersbrunst vom 4. April 1292 gebaut wurde.

