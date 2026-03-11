Hochbetrieb herrscht bei Toyota wegen vieler Modellwechsel

Die Japaner sind aktiv wie selten zuvor: Schon zum Jahreswechsel gab es mit Aygo X und Corolla Cross zwei überarbeitete Fahrzeuge zum Vorzeigen – nun folgen der facegeliftete bZ4X, der elektrische Hilux, der elektrische C-HR+ und einiges mehr.

Betulichkeit ist derzeit nicht gefragt, wenn es um Toyota geht: Der japanische Hersteller, weiterhin der größte Autobauer der Welt, bereichert den Handel in diesem Jahr mit erneuerten und völlig neuen Produkten. Es ging schon Ende 2025 los mit dem modifizierten Corolla Cross, einem Kompakt-SUV, das mit Vollhybridtechnik unterwegs ist.

Nun mit Vollhybridtechnik: der Aygo X. © Toyota

Mittlerweile bei den Händlern angekommen ist der ebenfalls facegeliftete Aygo X, ein Mini-SUV, das erstmals mit jener Vollhybridtechnik auffahren darf, die vorher dem technisch verwandten Kleinwagen Yaris und dessen Derivat Yaris Cross vorbehalten war. Den Durchschnittsverbrauch des Aygo X gibt Toyota mit 3,7 Litern je 100 Kilometer an. Gleichermaßen einem Facelift unterordnen musste sich der mittelgroße Elektro-Crossover bZ4X, der mit mehr Leistung und besseren Akkus auf sich aufmerksam macht.

Damit sind wir schon beim Elektro-Thema: Von Toyota dürfen wir heuer die batterieelektrischen Fahrzeuge Urban Cruiser, bZ4X Touring, C-HR+ und Hilux (Pick-up) erwarten. Außerdem gibt es eine neue Generation des RAV4, der erneut als Vollhybrid und als Plug-in-Hybrid auf den Markt kommen wird. Und den Hilux betreffend: Dem vollelektrischen Modell folgt im Laufe des Jahre noch eine Version mit Mildhybriddieseltechnik.