- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Zu kleines Trostpflaster für große Lücken
Kommentarvon Liane Pircher
Gesundheitspolitisch erkennt Tirol langsam, aber sicher den enormen Bedarf an psychiatrischer Versorgung. Wirklich zukunftsfit sind die neuen Konzepte aber nicht.
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten