Olympiasiegerin mit herzlichen Abschiedsworten: „Danke für unsere Bergdoktor-Abende“

Der Ski-Pensions-Antritt von Christina Ager am Dienstag schlug im Weltcup hohe Wellen. Zahlreiche Wegbegleiterinnen gratulierten der Söllerin zu ihrer Karriere mit 100 Weltcuprennen, einem Podestplatz und zwei Goldenen bei den Jugend-Olympischen Spielen in Innsbruck.

Ein besonders herzliches Posting widmete Ariane Rädler ihrer guten Freundin. „I wia di vermissa, liebe Tina“, schrieb die Team-Kombi-Olympiasiegerin auf Instagram. „Danke für die vielen gemeinsamen Jahre rund um die Welt, für deine immer positive Art, für unzählige Coffee-Dates (ab und zu auch mal ein Aperol), unsere Bergdoktor-Abende und die vielen guten Gespräche.“

Zum Abschluss wünschte die Vorarlbergerin der Tirolerin „nur das Allerbeste“ für den neuen Lebensweg. „Danke für alles, liebe Ari“, reagierte Ager. (TT.com)