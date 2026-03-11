Olympiasiegerin mit herzlichen Abschiedsworten: „Danke für unsere Bergdoktor-Abende“
Der Ski-Pensions-Antritt von Christina Ager am Dienstag schlug im Weltcup hohe Wellen. Zahlreiche Wegbegleiterinnen gratulierten der Söllerin zu ihrer Karriere mit 100 Weltcuprennen, einem Podestplatz und zwei Goldenen bei den Jugend-Olympischen Spielen in Innsbruck.
Ein besonders herzliches Posting widmete Ariane Rädler ihrer guten Freundin. „I wia di vermissa, liebe Tina“, schrieb die Team-Kombi-Olympiasiegerin auf Instagram. „Danke für die vielen gemeinsamen Jahre rund um die Welt, für deine immer positive Art, für unzählige Coffee-Dates (ab und zu auch mal ein Aperol), unsere Bergdoktor-Abende und die vielen guten Gespräche.“
Zum Abschluss wünschte die Vorarlbergerin der Tirolerin „nur das Allerbeste“ für den neuen Lebensweg. „Danke für alles, liebe Ari“, reagierte Ager. (TT.com)
