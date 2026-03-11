Zillertaler Familienbetrieb
Weltweiter Wunsch nach Sicherheit sorgt für Umsatzrekord bei Empl
Das Österreichische Heer zählt derzeit zu den größten Endkunden von Empl. So wurde etwa ein Bergefahrzeug für das Heer entwickelt, das neben Lkw, Bussen und Radpanzern auch einen Hubschrauber abschleppen kann.
© Österreichisches Bundesheer
250 Mio. Euro Umsatz machte die Empl Fahrzeugtechnik im Vorjahr. Das ist Rekord in der Firmengeschichte des Zillertaler Familienbetriebes. Ein weltweit einzigartiges System zur Drohnenabwehr wurde entwickelt.