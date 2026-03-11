Zillertaler Familienbetrieb

Weltweiter Wunsch nach Sicherheit sorgt für Umsatzrekord bei Empl

Das Österreichische Heer zählt derzeit zu den größten Endkunden von Empl. So wurde etwa ein Bergefahrzeug für das Heer entwickelt, das neben Lkw, Bussen und Radpanzern auch einen Hubschrauber abschleppen kann.
© Österreichisches Bundesheer
Angela Dähling

Von Angela Dähling

250 Mio. Euro Umsatz machte die Empl Fahrzeugtechnik im Vorjahr. Das ist Rekord in der Firmengeschichte des Zillertaler Familienbetriebes. Ein weltweit einzigartiges System zur Drohnenabwehr wurde entwickelt.

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162