Verteilungs-Match ums Sportbudget: Wie viel Sport wollen wir uns in Tirol leisten?

Die Tiroler Sportförderung ist heuer mit 15,5 Mio. Euro dotiert, alles geht sich damit nicht aus. Die 1000 Behindertensportler bekommen 100.000 Euro und sind damit zufrieden, aber selbst Profisport wird unterstützt. Trotz Debatten verteidigt LHStv. Wohlgemuth die Sportförderung.