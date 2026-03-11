🎧 „Gut zu wissen“-Podcast

Krafttraining, aber richtig: Wie man auch mit wenig Zeit effektiv Muskeln aufbaut

Man muss nicht jeden Tag im Fitnessstudio sein, um einen sichtbaren Erfolg beim Muskelaufbau zu erzielen.
© Canva
Vanessa Grill

Von Vanessa Grill

Muskeln sind ein unterschätzter Gesundheitsfaktor. Sie stabilisieren unseren Körper, schützen vor Beschwerden und helfen beim Stoffwechsel. Aber wie viel Krafttraining ist für den Muskelaufbau tatsächlich notwendig und wie lässt es sich realistisch in einen vollen Alltag einbauen? Das erklärt Athletiktrainer Andreas Scheicher.

🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie viel Zeit sollte man in Krafttraining investieren

© TT/Schönherr

Zur Person

Andreas Scheicher ist Inhaber des Athletiktraining Zentrums Innsbruck. Er arbeitet mit Hobby- und Profisportlern. Zudem ist er Autor mehrerer Bücher, etwa „Grundlagen Athletiktraining“ oder „Haltung: Wie Sie durch eine optimale Körperhaltung gesunde Gelenke, mehr Leistungsfähigkeit und eine bessere Ausstrahlung erhalten“. Das Athletikzentrum Innsbruck wurde 2013 gegründet.

🔗 Mehr Infos auf www.athletiktraining.net

