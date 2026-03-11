Krafttraining, aber richtig: Wie man auch mit wenig Zeit effektiv Muskeln aufbaut

Muskeln sind ein unterschätzter Gesundheitsfaktor. Sie stabilisieren unseren Körper, schützen vor Beschwerden und helfen beim Stoffwechsel. Aber wie viel Krafttraining ist für den Muskelaufbau tatsächlich notwendig und wie lässt es sich realistisch in einen vollen Alltag einbauen? Das erklärt Athletiktrainer Andreas Scheicher.