Krafttraining, aber richtig: Wie man auch mit wenig Zeit effektiv Muskeln aufbaut
Muskeln sind ein unterschätzter Gesundheitsfaktor. Sie stabilisieren unseren Körper, schützen vor Beschwerden und helfen beim Stoffwechsel. Aber wie viel Krafttraining ist für den Muskelaufbau tatsächlich notwendig und wie lässt es sich realistisch in einen vollen Alltag einbauen? Das erklärt Athletiktrainer Andreas Scheicher.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie viel Zeit sollte man in Krafttraining investieren
📱 Sie möchten „Gut zu wissen“ in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren“ in der rechten oberen Ecke im Player.
Zur Person
Andreas Scheicher ist Inhaber des Athletiktraining Zentrums Innsbruck. Er arbeitet mit Hobby- und Profisportlern. Zudem ist er Autor mehrerer Bücher, etwa „Grundlagen Athletiktraining“ oder „Haltung: Wie Sie durch eine optimale Körperhaltung gesunde Gelenke, mehr Leistungsfähigkeit und eine bessere Ausstrahlung erhalten“. Das Athletikzentrum Innsbruck wurde 2013 gegründet.
🔗 Mehr Infos auf www.athletiktraining.net
Weitere Podcastfolge mit Andreas Scheicher
🎧 „Gut zu wissen“-Podcast
Fitnessmythen im Check: Wie man sein Training aufs nächste Level bringt
🎧 Aktuelle „Gut zu wissen“-Podcasts:
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Ein schweres Erbe: Warum uns manche Gene krank machen
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Wie man die Lust auf Süßes loswird und welche Rolle der Blutzuckerspiegel dabei spielt
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Mit Geduld, Konsequenz und ohne Druck: Wie man Kinder mehrsprachig erzieht
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Sicher, ängstlich oder vermeidend: Wie wir lieben und warum
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Warum wir lachen und was das mit unserem Humor zu tun hat
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Der mündige Patient: Wie man seine Gesundheit selbst in die Hand nimmt
🎧 Podcast „Gut zu wissen“