Olympia-Held beendet Saison vorzeitig und legt Fokus auf Gesundheit

Vorzeitiges Saison-Aus für einen Olympia-Helden von Predazzo: Jan Hörl verzichtet bei den letzten drei Weltcup-Stationen der Skispringer auf einen Start. Das gab der ÖSV am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Stattdessen werde sich der Goldmedaillengewinner von Predazzo seiner gesundheitlichen Regeneration widmen.

„Nach der Goldenen bei den Olympischen Spielen bin ich mit der Saison sehr zufrieden, auch wenn nicht alles optimal gelaufen ist. Die Rückenbeschwerden begleiten mich jetzt schon zu lange. Mein Fokus ist deshalb, meine Gesundheit therapeutisch langfristig in den Griff zu bekommen“, wurde der 27-jährige Salzburger zitiert.

Neben Olympia-Gold an der Seite des Tirolers Stephan Embacher gewann Hörl bei der Skiflug-WM im Teambewerb mit Österreich Silber. Bei der Vierschanzentournee landete er wie im Vorjahr auf Platz zwei. (TT.com)