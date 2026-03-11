Nach Zusammenbruch: KAC gibt Update zum Gesundheitszustand von Murray

Der Sport rückte am Dienstagabend in der Play-off-Partie des KAC gegen Fehervar von einer Sekunde auf die andere in den Hintergrund. Jordan Murray kollabierte in der 18. Minute auf der Spielerbank, verlor das Bewusstsein und sämtliche Vitalzeichen.

Die Vereinsärzte des KAC, Notfallmediziner und Sanitäterinnen und Sanitäter setzten erfolgreich reanimierende Maßnahmen. Der Kanadier wurde stabilisiert, ins Klinikum Klagenfurt transportiert und dort ins künstliche Koma versetzt.

Mit Stand vom Mittwochmorgen befindet sich Jordan Murray in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf, sein medizinischer Zustand ist aktuell stabil. KAC-Mitteilung

