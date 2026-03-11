Weinliebe im Herzen der Stadt

Nationale Spitzenweine, typische Spezialitäten, echte Geheimtipps und schlichtweg einzigartiger Weingenuss mit dem perfekten Verhältnis von Preis und Qualität – dafür steht Gottardi – seit 1897.

Seit fast 130 Jahren bietet das Tiroler Weinhandelsunternehmen Gottardi Weinliebhabern aus Tirol und dem Rest von Österreich ultimative Genusserlebnisse. Die Vinothek im Herzen von Innsbruck ist dabei der Treffpunkt für Wein-Enthusiasten und bietet auf über 170 m2 eine aufregende Entdeckungsreise durch die Welt der feinen Weine.

Paradies für Weinentdecker

Hier taucht man ein in pure Genussvielfalt und in ein reichhaltiges Sortiment, geprägt von besonderen Weinen, entdeckungswerten Kellerjuwelen und einzigartigen Spezialitäten aus aller Welt. Bestens beraten wird man dabei vom erfahrenen und kompetenten Vinotheksteam. Übrigens: In der Vinothek Gottardi können sich Weinfreunde bei den wöchentlich wechselnden Verkostungsmöglichkeiten von der Top-Qualität der Gottardi Weinauswahl gleich selbst überzeugen.

Weinfans kommen aber nicht nur vor Ort auf ihre Kosten. Auf der seit kurzem gerelaunchten Homepage www.gottardi.at findet jeder den passenden Wein im über 700 Etiketten umfassenden Onlinesortiment und kann sich diesen bequem und direkt vor die Haustüre liefern lassen.

Jung, kompetent, motiviert: Mit Elisabeth Gottardi steht in 5. Generation erstmals eine Frau an der Spitze des Innsbrucker Familienunternehmens © Aria Sadr-Salek

Leidenschaft für gute Weine

Seit 2022 steht Elisabeth Gottardi in der fünften Generation an der Spitze des Familienunternehmens. Als erste Frau markiert sie damit einen Wendepunkt in der langen Geschichte des Weinhandelsbetriebes. Schon von klein auf war für sie klar, dass ihr Weg in der Welt des Weins liegt. Die Leidenschaft und Liebe für Wein wurden ihr von ihrem Vater und Großvater vermittelt. Als dynamische Geschäftsführerin bringt Elisabeth nicht nur frischen Wind in das Unternehmen, sondern bewahrt auch die tief verwurzelte Tradition und die langjährigen Beziehungen zu renommierten Winzern. Diese Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft macht Gottardi Feine Weine zu einem einzigartigen Weinhandelshaus, das sowohl bewährten Klassikern als auch innovativen Neuentdeckungen Raum gibt.

Neuer Weinspot in Innsbruck

Dass immer Platz für etwas Neues ist, zeigt Elisabeth Gottardi aber auch mit ihrem aktuellen Coup: In wenigen Wochen eröffnet sie gemeinsam mit „Best Italian Sommelier 2021“ Eros Teboni unter dem Namen VIN.BANC einen besonderen Treffpunkt für Weinliebhaber am neuen Raiffeisenplatz im Zentrum von Innsbruck. Im stilvollen Ambiente laden hier offene Weine und wechselnde Empfehlungen zum Verweilen ein. „Wir setzen auf den unmittelbaren Genuss vor Ort mit der Möglichkeit, neu entdeckte Lieblingsweine gleich direkt mitzunehmen“, erzählen die beiden Weinexperten über den Fokus ihrer Weinbar.

© Carina Schindler