Ostergewinnspiel
Ostergewinnspiel 2026
Ostern steht vor der Tür. Toni hat mit dem Osterhasten bunt gewürfelte Buchstaben versteckt: elf Buchstaben haben sich in der Ausgabe der Tiroler Tageszeitung vom 15. März 2026 versteckt und auf www.tt.com kannst Du täglich von 15.3. bis 25.3.2026 einen Buchstaben finden.
Findest Du die elf Buchstaben? Dann setze sie in die richtige Reihenfolge. Daraus ergibt sich ein Begriff, den Kinder gerne mögen.
Unter allen Einsendungen werden 50 Osterüberraschungen mit DEZ-Gutscheinen à 10 Euro verlost.
Wir wünschen Dir ein schönes Osterfest mit Deiner Familie und weiterhin viel Lesevergnügen mit der Toni Times.
Einsendeschluss: 25. März 2026
Die Gewinner werden schriftlich verständigt.