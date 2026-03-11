Österreicherin wird neue Tatort-Kommissarin

Bis zuletzt war es offensichtlich ein Geheimnis: Die Österreicherin Sophia Mercedes Burtscher ist die „Neue“ an der Seite von Peter Faber im Dortmund-Tatort. Das hat der WDR nun überraschend bekannt gegeben. Die Dreharbeiten für die erste Folge mit der Schauspielerin aus Vorarlberg – „Blut und Wasser“ – haben schon begonnen.