Aus Netflix-Serie bekannt
Österreicherin wird neue Tatort-Kommissarin
Sophia Mercedes Burtscher (links) als neue Kommissarin mit Alessija Lause und Jürg Hartmann. Das Foto entstand bei den Dreharbeiten zu ihrem ersten Tatort.
© WDR/Thomas Kost
Bis zuletzt war es offensichtlich ein Geheimnis: Die Österreicherin Sophia Mercedes Burtscher ist die „Neue“ an der Seite von Peter Faber im Dortmund-Tatort. Das hat der WDR nun überraschend bekannt gegeben. Die Dreharbeiten für die erste Folge mit der Schauspielerin aus Vorarlberg – „Blut und Wasser“ – haben schon begonnen.