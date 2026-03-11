Neue „Forbes“-Liste der Multi-Milliardäre: Das sind die reichsten Österreicher

Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz ist erneut zum reichsten Österreicher erklärt worden. Nur 42 Menschen auf der Welt haben mehr Besitz. Vermögen ist hierzulande weiterhin ungleich verteilt. Elon Musk könnte bald der erste Billionär überhaupt werden.

Sie ist wieder da: die Jahresliste der Milliardäre des Wirtschaftsmagazins Forbes. Es sind die Reichsten der Reichen, die dort aufscheinen – und zu ihnen gehören auch acht Österreicher. Gendern muss man hier nicht, denn es sind ausschließlich Männer.