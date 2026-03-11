Akkordeon trifft Cello im Jenbacher Jazz-Keller freiraum

Klaus Paier und Asja Valcic gastieren am 21. März in Jenbach. Die von der Fachpresse gelobte Zweierformation verspricht, ein besonderes Klangerlebnis zu bieten.

Seit 15 Jahren machen der Akkordeonist Klaus Paier und die Cellistin Asja Valcic im Duo Musik. Ihre gemeinsame Reise begann 2009 mit dem Debüt „À Deux“. Seitdem machen Paier und Valcic die Kombination Akkordeon-Cello zu einem besonderen Klangerlebnis.

„Paier & Valcic verbinden mit einer geradezu traumwandlerischen Sicherheit Kontinente auf musikalische Art und Weise…“ schrieb das deutsche Magazin Hifi Stars. Und auch das Fachmagazin Jazz thing lobt: „…einander zuhören, miteinander kommunizieren, Ideen des anderen weiterstricken – so gut wie Paier und Valcic bekommen das nur wenige andere Zweierformationen hin.“