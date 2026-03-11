Schwere Kopfverletzungen

Nach Snowboardunfall im Zillertal: 35-Jähriger verstarb in der Klinik Innsbruck

Aschau im Zillertal – Nach einem schweren Snowboardunfall vor einer Woche im Zillertal ist ein 35-Jähriger in der Klinik Innsbruck verstorben. Das berichtete die Polizei am Mittwoch.

Der Italiener war am 4. März gegen 13.30 Uhr im Skigebiet Hochzillertal auf einer roten Piste gestürzt. Dabei hatte er sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in die Klinik Innsbruck, wo er drei Tage später verstarb. (TT.com)

